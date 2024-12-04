SON DAKİKA! Türkiye'deki Suriyelilerin yüzde 42'si Halepli

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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Yerlikaya, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'deki yabancı sığınmacılara ilişkin açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Halep'teki son gelişmelerin nelere neden olabileceğine de değindi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye'de 30 Kasım 2024 itibarıyla 4 milyon 171 bin kayıtlı düzenli yabancı bulunduğunu, bunlardan 2 milyon 938 binin Suriyeli olduğunu, 1 milyon 31 binin ikamet izinli, 201 binin uluslararası koruma altında olan göçmen olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya, bunlarla ilgili adres güncellemesi yaptıklarını belirterek, "Tüm Suriyeliler ve yabancılarla ilgili adres tahkikatı yaptık. Tek tek adreslerini kontrol ettik. 731 bini adresinde bulunmadı. Bunlara süre verildi. 580 bini adresini güncelledi. 150 bin 327’sini bulamadık.

Bunları Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na sorduk; 'bu ailelere en son ne zaman hizmet verdiniz?' diye. Bu ailelerin hiçbiri bir yardım almamış, çocukları okuldaymış almış, sağlık hizmeti almamış, bu aileler yok. Bu ailelerin nerede olduğuyla ilgili kanaatimiz Avrupa’ya geçtikleri yönünde" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN YÜZDE 42'Sİ HALEPLİ"

Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki 2 milyon 938 bin Suriyelinin yüzde 42’si, yani 1 milyon 247 bin 432’sinin Halepli, 189 bin 673’ünün İdlibli, 107 bininin Deyrizorlu olduğunu söyleyerek, "2016’da aylık 4 bin kişi gönüllü ülkesine dönerken, 2024’te aylık 11 bin 453 kişi geri döndü. Suriye’nin kuzeyinde 4 güvenli bölgedeki gibi Tel Rıfat ve Halep’te de aynı güvenli, huzurlu ortam olursa önümüzdeki günler bunu gösterecek, olup olmayacağını.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ"

Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız. Orada teröristan adacıkları, kukla rejimler olmasın. Oradan gelen saldırıları istemiyoruz. Herkes toprağına dönmek istiyor. Haleplilerin de Halep’e çok düşkün olduğunu biliyoruz.

Onlarla görüşüyoruz, çok mutlular. Heyecanlarından duramıyorlar. Ama burayı temizlemek lazım. Hemen oraya gitmek isteyenlere biz 'bekleyin' diyoruz. Şu anda güvenli değil.

"ÇOK BÜYÜK BİR TEVECCÜH OLACAKTIR"

Bize gelen bilgiler şu anda 'zamanı değil.' Ne olacağını hep beraber görelim. 'Evet güvenli' diye bize kayıt geldiği zaman bu bir şekilde duyulacak, o zaman rahat bir şekilde herkes bunu anladığı andan itibaren inanıyorum ki herkes kendi toprağına gitmeyle ilgili eğer ayda 11 bin ise bu çok daha yukarılara çıkacak.

Ayda 11 bin sayısı büyük rakam. Halep 2011’de 4 milyonluk devasa bir şehirdi. Şu anda 2 milyon 938 bin Suriyelinin 1 milyon 247 bini Halepliyse buradan çok büyük bir oranda oraya teveccüh olacaktır. Oradan gelen haberlerin iyi olması, oraya giden insanların da 'gelin buraya' demesi, onların çekim gücü bu işi katlayacaktır" diye konuştu.

"ADRESİNİ KONUMLA BİLDİRECEK"

Bakan Yerlikaya, düzenli göçle ilgili adres güncelleme işinde 2025'in ilk haftasından itibaren bildirim yükümlülüğü getirdiklerini söyleyerek, "KADES gibi bir aplikasyon yaptık. Konumlu mesaj gönderecek devamlı, 'ben buradayım' şeklinde. Birinin konumu kapatılmış veya bildirim yapmadığı zaman polis veya jandarma oraya gidecek. Çünkü bunların tamamı polis ve jandarmaya zimmetli.

Sistem ay sonunda 2 milyon 938 bin kişiden tespit ettiği sapmaları bildirecek. Biz de tahkikatı yapacağız. Konum bildirmemeyle ilgili makul bir sebebi yoksa 2 kez tekrarladığında alıp kampa götürüyoruz. Kurallar çok ağır" dedi.

"BİR YERDE BİR SURİYELİ ÇALIŞIYORSA SİGORTALI OLACAK"

Bakan Yerlikaya, çalışma hayatlarıyla ilgili de denetimleri artıracaklarını belirterek, "Bir yerde çalışıyorsa sigortalı çalışacak. Yerli hangi kurallara tabiyse düzenli yabancı da aynı kurallara tabi olacak. Bununla ilgili denetimlere başlayacağız. Kural; eşitlik. Kendi vatandaşım berber dükkanı açarken nasıl oluyorsa, bunların tamamı onlar için de olacak.

Bir yerde bir Suriyeli çalışıyorsa sigortalı olacak. Bunların cezaları artacak. Denetimleri sistematik yapacağız ve önümüzdeki hafta iş insanlarıyla, özellikle yabancı iş insanlarıyla toplantı yapıp, detaylarını paylaşacağız onlarla da. Biz ülkemizde yabancının düzenli ve yasal olmasını istiyoruz.

Yabancıların çalışma izni, sigortası yoksa gereği neyse onu yapacağız. Yılbaşında bununla ilgili denetimleri artıracağız. 1 milyon 654 bin çalışma çağında Suriyeli var. Kayıt dışılığı kabul edemeyiz. 1 gün bile çalışıyorsa kayıtsız çalışmayacak" dide konuştu.

"İRAN SINIRINDA 78 KİLOMETRELİK AÇIĞI KAPATIYORUZ"

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleyi kesintisiz sürdürdüklerini söyleyerek, "Kaynağında başlayan, hudutlarda devam eden, içeride mobil göç noktaları, deport uygulaması. Suriye'de 4 harekat yaptık. O bölgede kalan insan sayısı 4 milyonu aşkın.

Biz o harekatları yapmasaydık, orada hayatın ihyasıyla ilgili gayret göstermeseydik bu insanlar buraya geleceklerdi; orada durdurduk. 914 kilometre Suriye sınırımız, 380 kilometre civarında Irak sınırımız, 561 kilometre İran hududumuz var. İran'la ilgili 78 kilometre açığımız kaldı.

2025 yılında 10 milyar liralık yatırımla beraber orayı da kapatacağız. Suriye ve Irak ile ilgili sıkıntımız yok. Hudut duvarlarından geçmeye çalışıp engellenen sayısı 230 bin 438. Bugüne kadar bu kabine döneminde 212 bin 910 kişiyi sınır dışı ettik. 2023’te 131 bin, bu yıl 140 bini geçeceğiz, hedefimiz bu" dedi.

"MOBİL GÖÇ ARAÇLARINI ARTIRACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya, 19 Temmuz 2023'te mobil göç araçlarını devreye aldıklarını söyleyerek, "Türkiye'de 81 ilde 270 mobil göç aracı var. Bu araçlarla ilk 3 ay 50 bin kişiyi sorguladık, yüzde 74,5’i düzensiz göçmen çıktı. Son 1 ayda 332 bin 527 kişiyi sorguladık, yüzde 2,6 düzensiz göçmen çıkmış. Sahadayız biz.

Geziyoruz, sürekli aynı yerde yapmıyoruz. Kamu düzeni güvenliğinden asla taviz vermeyeceğiz. Tuzak kurmuyoruz. Bugüne kadar 2 milyon 372 bin 862 sorgulama yaptık, 160 bin 153 kişiyi aldık. Mobil göç araçlarımızı biraz daha artıracağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GÖÇE HEDEF ROTASINDAN ÇIKTI"

Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik bu yıl 11 bin 652 operasyonda 7 bin 077 tutuklama yaptıklarını, 2 bin 897 adli kontrol verildiğini söyledi. Bakan Yerlikaya, "Trakya yüzde 99,9 kapalı. Ege’de de önceden 5 kişi geliyorsa şimdilik 2'ye düşürdük. 2025’in ilk 4 ayında Türkiye artık 'göçe hedef, göçe transit ülke olma' rotasından çıkıyor, çıktı. Biz bunu istihbarat ağlarıyla diğer meslektaşlarla görüşüyoruz.

Türkiye üzerinden 25 şehrimizde 32 geri gönderme merkezimiz var. Bu kabine dönemi vizesi bitmiş, ikamet izni bitmiş, kaçak duruma düşmüş, bunlar 574 bin 58 kişi. 181 bin 955 gönüllü Suriyeli kabine döneminde ülkesine dönmüş. 2016’dan bu yana ise 737 bin gönüllü geri dönmüş" dedi.

SURİYE'LİLERİN DÖNÜŞÜ HIZLANDI

Suriye'de muhalif gruplar tarafından başlatılan operasyonda Halep'in kontrol altına alınmasının ardından tersine göç başlamıştı.

Hatay ve çevresinde yaşayan çok sayıda Suriyeli, sabahın erken saatlerinden itibaren Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Eşyaları ile gümrük kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin ardından doğup büyüdükleri ve yaşadıkları şehir veya köylere gitti.