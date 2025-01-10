SON DAKİKA! UYAP sistemi çöktü

Haber Merkezi

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemi, Türkiye genelinde saat 11.30 sıralarında büyük bir erişim sorunu yaşadı.

UYAP'ın çökmenin ardından, mahkemelerde duraksama yaşandı.

Adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde görülen dava dosyaları, internet üzerinden takip edilemiyor.

TÜM MAHKEMELERE ARA VERİLDİ

Sistemdeki aksaklık nedeniyle yargı süreçlerinin geçici olarak durakladığı, tüm mahkemelere de ara verildiği bildirildi.

Bu teknik sorun, hem vatandaşların hem de hukuk profesyonellerinin işlemlerinde aksamalara neden oldu.

UYAP yetkililerinden alınan bilgiye göre, sorunun çözülmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

UYAP NEDİR

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), Türkiye'deki tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde kullanılan dijital bir sistemdir.

UYAP, mahkeme süreçlerini hızlandırmayı, dava dosyalarını elektronik ortamda takip edebilmesini sağlamayı amaçlayan bir platformdur.