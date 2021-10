WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? Kullanıcılar Twitter'a akın etti!

Aynı şirket bünyesinde faaliyet gösteren sosyal medya siteleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor. Peki WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım platformlarından biri olan Instagram'da paylaşım yapamayan kullanıcılar, neden paylaşım yapamadıklarını araştırmaya başladı.

Hemen akabinde Whatsapp ve Facebook'a da erişimde sorun yaşanmaya başlandı. Paylaşım yapamayan ya da mesaj göndermede sorun yaşayan kullanıcılar, ''WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram'da neden post atılmıyor? İşte detaylar...

FACEBOOK, WHATSHAPP VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcı raporlarını derleyen Downdetector'un bildirdiğine göre, aynı şirket bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişimde sorun yaşanıyor.

Instagram ana sayfası yenilemek istendiğinde 'Akış yenilenemedi' hatasıyla karşılaşılıyor. WhatsApp'ta ise 'Bağlanıyor' veya 'Bağlantı kurulamadı' uyarısı çıkıyor. Facebook kullanıcıları ise 'Sorry, something went wrong' hatasıyla karşılaşıyor.

Konuyla ilgili WhatsApp, Instagram ve Facebook'tan resmi bir açıklama gelmezken rapor bildirim sitesi Downdetector'de platformun çöktüğü anlaşılıyor.

Sorunun neyden kaynaklandığı henüz bilinmezken sosyal medya kullanıcıları, Twitter'a akın etti. Etiketler kullanarak paylaşımlarda bulunan kullanıcılar, WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişimde sorun yaşadıklarını belirtti.