Kahraman Türk askeri, PKK'lı hain teröristlere göz açtırmıyor.

Sınır dışındaki çalışmalarına hız veren güvenlik güçleri, teröristlere bir darbe daha vurdu.

Terörle mücadelenin etkin olarak sürdüğü Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan teröristler tespit edildi.

20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İstihbaratın ardından düğmeye basan Mehmetçik, başarılı operasyonun ardından PKK/YPG’li 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

1 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde de çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, yeri tespit edilen 1 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"OPERASYONLARIMIZ KARARLI ŞEKİLDE SÜRECEK"

Gerçekleşen operasyonların ardından Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.

MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek.