MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden akşam saatlerinde acı bir haber geldi..

Son dakika bilgisine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu duyurdu.

"KEDERLİ AİLESİNE, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İLE ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz

ŞEHİT AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in Aydın'ın Efeler ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şehidin naaşı, yarın ikindi namazını müteakip Aydın Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığına defnedilecek.

Ayrıca, şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yayınladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı: