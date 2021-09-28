Son günler! Açık cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı? Gözler Adalet Bakanlığı'nda...

Son günler! Açık cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı? Gözler Adalet Bakanlığı'nda...

2. kez uzatılan açık cezaevleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi mi merak ediliyor.. Binlerce mahkum ve mahkum yakını "cezaevi izinleri uzatıldı mı" sorusuna yanıt arıyor.

Pandemi döneminde açık cezaevindeki hükümlülere izin verilmiş ve geçtiğimiz yıl bu izinler birkaç kez 2 aylık periyotlarla uzatılmıştı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü son olarak 30 Eylül tarihine kadar hükümlülerin pandemi nedeniyle izinli sayılmalarında karar kılmıştı.

Milyonlarca hükümlü ve ailesi, izinlerin bitmesine sayılı günler kala merak konusu olan "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Açık cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte Adalet Bakanlığı'ndan son yapılan izin açıklaması..

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıklamıştı.

Buna göre 31 Temmuz 2021 tarihinde bitmesi planlanan açık cezaevi izinler 2 ay süreyle 30 Eylül'e kadar tekrar uzatılmıştı.

CTE'nin uzatma kararı alıp almayacağı henüz belli değil ancak Perşembe gününe kadar netleşmesi bekleniyor.