Son seçim anketi: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kime oy verirsiniz?

Haber Merkezi

Asal Araştırma, ocak ayında yaklaşık bin 800 kişiyle görüşerek bir seçim anketi yaptı.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" diye soruldu.

Ankette ilk sırayı yüzde 26'lık oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YÜZDE 26'LIK OY ORANIYLA İLK SIRADA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından ikinci sırada yüzde 17,3'le Mansur Yavaş'ın aldığı görüldü.

Üçüncü sırada ise Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 14'lük oy oranına sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU, ÖZEL'İ GEÇTİ

Özgür Özel yüzde 7,2 oy alırken ardından da yüzde 5,9'luk oy oranıyla Selçuk Bayraktar yer aldı.

Daha sonra ise sırayla yüzde 1,7'yle Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 1,3'le Fatih Erbakan geldi.

Ümit Özdağ ise Erbakan ile yüzde 1,3'lük oranı paylaşırken, Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1 oy aldı.

YÜZDE 11'LİK 'CEVAP YOK'

Tercihini diğer seçeneğinden kullananların oranı ise yüzde 5,2 oldu.

Anketi cevapsız bırakanların oy oranı ise yüzde 11'le dikkat çekti.