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Son seçim anketi: Bu pazar milletvekili seçimi olsa hani partiye oy verirsiniz?

Son seçim anketi: Bu pazar milletvekili seçimi olsa hani partiye oy verirsiniz? Son olarak vatandaşlara, 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Ankete göre kararsız seçmen oranı yüzde 30,8 oldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 32,8'lik oy oranıyla ilk sırada çıktı.