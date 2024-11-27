Son seçim anketi: Bu pazar milletvekili seçimi olsa hani partiye oy verirsiniz?

Asal Araştırma, kasım ayında 2 bin 15 kişiyle görüşerek bir seçim anketi yaptı.
Anket katılımcılarına, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Ankette, kararsızların yüzde 30,8 ile ilk sırada çıkması dikkat çekti.
KARARSIZLAR İLK SIRADA ÇIKTI
26 ilde 2 bin 15 kişinin katılımıyla yapılan ankette, kararsızlar dağıtılmadan önce ilk sırayı yüzde 22,7'yle CHP yer aldı.
CHP'nin ardından ikinci sırada yüzde 21,5'lik oy oranıyla AK Parti geldi.
DEM Parti yüzde 6 alırken, MHP ise yüzde 5,6'lık oy oranında kaldı.
Zafer Partisi'nin yüzde 3,6 oy aldığı görülürken İyi Parti yüzde 3,4'lük bir oy oranına sahip oldu.
KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA SIRALAMA DEĞİŞMEDİ
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra da sıralama değişmedi.
CHP yüzde 32,8 oranında oyla birinci sırada yer aldı.
AK Parti'nin kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranı ise yüzde 31,1 oldu.
AK Parti'nin ardından DEM Parti'ninki yüzde 8,7, MHP'nin oranı ise yüzde 8,1 olarak ölçüldü.
MHP'den sonra Zafer Partisi'nin yüzde 5,2 oy aldığı görülürken İyi Parti yüzde 4,9'da kaldı.
İşte illere göre seçmen tercihleri...
Ankete göre demografik dağılım ise şöyle...
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