Son seçim anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanıyor Areda Survey'in yaptığı son ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi ilk turda yüzde 51,4 ile kazandığı görüldü. Ankette dikkat çeken bir diğer sonuç ise İyi Parti'nin yüzde 6,9 ile baraj altında kalması oldu.

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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine yalnızca 20 gün kaldı.

Hal böyle olunca siyasetin gündemi epey hareketli.

Siyasetle birlikte seçimlere yönelik anket çalışmaları da yoğunlaştırıldı.

Son olarak Areda Survey Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Anketteki katılımcılara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylardan hangisine oy verirsiniz?" diye soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51,4 ile ilk turda seçimi kazanıyor

Anketten çıkan sonuçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda adaylar arasında en yüksek oyu aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 51,4 ile seçimi ilk turda kazanırken, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 41,8'de kaldı.

Üçüncü sırada ise yüzde 4,6 ile Muharrem İnce gelirken, Sinan Oğan ise yüzde 2,2'lik oy oranında kaldı.

AK Parti zirveyi bırakmadı

Öte yandan katılımcılara, "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.

Ankete katılan katılımcıların yüzde 41,1'i AK Parti'yi tercih etti.

AK Parti'nin ardından yüzde 25,4 ile CHP ikinci parti oldu.

CHP'nin ardından üçüncü sırada yüzde 10,1'lik oy oranıyla HDP gelirken, MHP'nin yüzde 8,8'lik oy aldığı görüldü.

İyi Parti barajı geçemiyor

İyi Parti ise ankette beklediği sonucu bulamayarak yüzde 6,9 ile baraj altında kaldı.

İyi Parti'nin ardından Memleket Partisi yüzde 3,3 oy alırken, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı yüzde 1,5 olarak çıktı.

Zafer Partisi ve Türkiye İşçi Partisi de yüzde 1,1'lik eşit oy oranlarına sahip oldu.

Son olarak Büyük Birlik Partisi yüzde 0,4'te kaldı ve diğer partilerin oy oranı da 0,3 olarak açıklandı.