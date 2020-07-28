Sosyal medya düzenlemesi Meclis'te

Yasa teklifinin Meclis'ten geçmesi durumunda sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu hale gelecek.

AK Parti ile MHP tarafından hazırlanan sosyal medya düzenlemesi Meclis'e geldi.

Bugün yapılacak görüşmelerin ardından yasa teklifinin Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Muhalefetin bu konudaki tavrı da belli.

CHP, HDP ve İyi Parti teklife karşı çıkıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yasa teklifinin Meclis'ten geçmesi durumunda Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söylemişti.

Meclis'e sunulan yasa teklifiyle ilgili AK Parti'den son açıklama geldi.

TÜRKİYE'DE TEMSİLCİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU..

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, şunları söyledi:

"Bu düzenleme sosyal medyada veri paylaşımına ilişkin gerçek veya tüzel kişilere sosyal ağ sağlayıcı tanımlaması getirecektir.

Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilecektir.

Bulundurmayanlara hem mali hem de yayın engeli düzenlemesi bu gerekleri yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına getirmektedir.

48 SAAT İÇİNDE...

Kişiler tarafından özel hayatın gizliliği kapsamındaki şikâyetlere 48 saat içinde olumlu veya olumsuz yanıt verme yükümlülüğü getirilmektedir.

ERİŞİMİN ENGELLENMESİ YERİNE İÇERİĞİN ÇIKARILMASI..

Erişimin engellemesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararı imkanı verilerek, ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenli hale geleceği açıktır.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ GÜVENCE ALTINA ALINACAK

Bu düzenlemeyi de hayata geçirdikten sonra hem vatandaşlarımızın kişi , hak ve özgürlükler, özel hayatın gizliliğine ilişkin düzenlemeler güvence altına alınacak."