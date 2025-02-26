Sosyal medya fenomenleriyle büyüyen güzellik merkezleri satılığa çıkıyor

İHA

Son yıllarda sosyal medyada büyük bir kitleye sahip fenomenler, güzellik merkezi açma trendine öncülük ederek sektörü hızla büyütmüştü.

Bu fenomenler, takipçi sayılarını ve nüfuslarını kullanarak yatırımcıları cezbetmiş ve yüzlerce şube açmıştı.

Ancak, son zamanlarda hızla büyüyen bu merkez açma trendi sona ermeye başladı.

YENİ TREND "SATMAK"

Güzellik merkezlerinin kara para aklama sektöründe bir araç olarak kullanıldığının ortaya çıkmasıyla vatandaşlar, bu merkezlere olan güvenlerini kaybetmişti.

Ardından ekonomik olarak da buradaki hizmetleri karşılamayan vatandaşlar dükkanları boş bırakınca, popüler bir yatırım alanı olan güzellik merkezleri kapanma sürecine girdi.

TÜRKİYE GENELİNDE 900 MERKEZ SATILIĞA ÇIKTI

Dilan Polat gibi fenomenlerin öncülüğünde popülerleşen "güzellik merkezi açma" trendi, günümüzde eski cazibesini kaybetti.

Bir zamanlar hızla açılan ve yatırımcılar tarafından popüler bir sektör olarak görülen, fenomenler ve influencer'lar tarafından yürütülen kampanyalarla da popüler hale gelen güzellik merkezleri, tek tek satılığa çıkıyor.

Türkiye genelinde bin 900, İstanbul'da ise yaklaşık 450 güzellik merkezi emlak sitelerinde devren kiralık veya satılık olarak yer alıyor.

KİRALAR ARTARKEN TALEP AZALDI

İşletmeciler, artan kiralar, maliyetler ve azalan talep nedeniyle faaliyetlerini devretmek ya da sonlandırmak zorunda kalıyor.

Bu durum, sektördeki geleceğe dair belirsizlikleri artırırken, yatırımcılar ve girişimciler için yeniden yapılanma sürecini ve stratejik kararları almayı zorunlu hale getiriyor.

Emlak sitelerindeki ilanlarda, kafe ve restoranlardan sonra en fazla devren kiralık veya satılık ilanının güzellik merkezlerine ait olduğu görülüyor.