Sosyal medyada büyüyen korona aşısı yalanını DMM ortaya çıkardı

- Bazı sosyal medya platformlarında "BioNTech aşısı gelmedi" iddiaları yalanlandı.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
- Türkiye'ye aşılar, doğrudan BioNTech SE firmasından temin edilmiştir.
Sosyal medya yine yalanın merkezi oldu.
Koronavirüs pandemisine karşı aşıyı bulan, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin şirketleri Almanya merkezli BioNTech, dünyaca ünlü medikal şirketi Pfizer ile ortak üretim yapmıştı.
AŞI SATIŞI PFIZER DEĞİL BIONTECH ÜZERİNDEN YAPILDI
Bu süreçte Şahin, iki vatanım dediği Almanya ve Türkiye'ye aşı tedarikini Pfizer'ı araya sokmadan direkt BioNTech firması üzerinden yaptı.
Türkiye'de aşı karşıtlarının açtığı davalardan birinde yapılan savunma büyük bir dezenformasyonun fitilini ateşledi.
AVUKATIN SAVUNMASI YALANIN BAŞLANGICI OLDU
Pfizer Türkiye'nin avukatları koronavirüs döneminde Türkiye'ye hiç aşı satılmadığını mahkemeye iletti.
Bu savunma tutanağına ulaşan bir sosyal medya provokatörü, Türkiye'de hiç BioNTech aşısı yapılmadığı yalanını ortaya attı.
Binlerce kişiyi ardına takan bu yaşan büyüdükçe büyüdü.
DMM'DEN AÇIKLAMA: GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Konuya kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Covid-19 salgını sürecinde BioNTech aşısı gelmediği" iddialarını yalanladı.
DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan, "Covid-19 salgını sürecinde BioNTech aşısı gelmediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtildi.
Covid-19'a karşı geliştirilen BioNTech mRNA aşılarının, klinik kullanım amacıyla doğrudan BioNTech SE firmasından temin edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Pandemiyle mücadele kapsamında, Mart 2021 tarihinden itibaren salgının son dönemlerine kadar söz konusu aşılar mevzuata uygun şekilde tedarik edilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur.
Öte yandan salgın gibi küresel halk sağlığı acil durumlarında, aşı ve ilaçların temininde 'Acil Kullanım Ön Onayı' mekanizması tüm dünyada işletilmektedir. BioNTech mRNA aşıları da Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bilimsel otoritelerin acil kullanım ön onayı değerlendirmeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından temin edilmiş ve uygulanmıştır.
Dolayısıyla pandemi sürecinde yürütülen tüm aşılama faaliyetleri insan sağlığının korunması önceliğiyle, bilimsel kriterler, şeffaflık ilkesi ve hukuki mevzuat çerçevesinde titizlikle gerçekleştirilmiştir.
Bu nedenle kamuoyunun, teknik ve hukuki bağlamından koparılarak dolaşıma sokulan, yanıltıcı ve gerçek dışı nitelik taşıyan iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur.