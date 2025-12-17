Sosyal medyada büyüyen korona aşısı yalanını DMM ortaya çıkardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medya yine yalanın merkezi oldu.

Koronavirüs pandemisine karşı aşıyı bulan, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin şirketleri Almanya merkezli BioNTech, dünyaca ünlü medikal şirketi Pfizer ile ortak üretim yapmıştı.

AŞI SATIŞI PFIZER DEĞİL BIONTECH ÜZERİNDEN YAPILDI

Bu süreçte Şahin, iki vatanım dediği Almanya ve Türkiye'ye aşı tedarikini Pfizer'ı araya sokmadan direkt BioNTech firması üzerinden yaptı.

Türkiye'de aşı karşıtlarının açtığı davalardan birinde yapılan savunma büyük bir dezenformasyonun fitilini ateşledi.

AVUKATIN SAVUNMASI YALANIN BAŞLANGICI OLDU

Pfizer Türkiye'nin avukatları koronavirüs döneminde Türkiye'ye hiç aşı satılmadığını mahkemeye iletti.

Bu savunma tutanağına ulaşan bir sosyal medya provokatörü, Türkiye'de hiç BioNTech aşısı yapılmadığı yalanını ortaya attı.

Binlerce kişiyi ardına takan bu yaşan büyüdükçe büyüdü.

DMM'DEN AÇIKLAMA: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Konuya kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Covid-19 salgını sürecinde BioNTech aşısı gelmediği" iddialarını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında yer alan, "Covid-19 salgını sürecinde BioNTech aşısı gelmediği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Covid-19'a karşı geliştirilen BioNTech mRNA aşılarının, klinik kullanım amacıyla doğrudan BioNTech SE firmasından temin edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: