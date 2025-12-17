Ali Yerlikaya: 2025 yılında 7 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Toplantıda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, Terörsüz Türkiye sürecinden de bahsetti.

Terörsüz Türkiye'nin gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, engellenen terör olaylarından bahsetti.

"Terörün hiçbir türüne, hiçbir uzantısına, hiçbir bahanesine müsamaha göstermiyoruz. Bu kararlılığın sahadaki karşılığı ise rakamlarla ortadadır.

2025 yılının ilk 11 ayında, sadece polis bölgesinde, terör örgütlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 2 bin 63 şahıs tutuklandı. 7 terör eylemi engellendi." diyen Bakan Yerlikaya, devam eden açıklamasında da şu bilgileri verdi;

"KARARLI MÜCADELEYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Toplantımızda yan yollara sapan, yasaların dışına çıkan, suçta kibirlenen, ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden tüm suç ve suç odaklarına karşı verdiğimiz kararlı mücadeleyi değerlendireceğiz. 2026 hedeflerimizi de yine takvime bağlayarak, belirleyeceğiz."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ DEVLET POLİTİKASIDIR"

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan 352 bin personelin 55 bin kilometrekarelik sorumluluk sahasında, 70 milyon vatandaşın güvenliğini sağladığını vurguladı.

Terörle mücadele konusuna da değinen Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, “Türkiye’nin Huzuru” dedik. Çünkü biliyoruz ki huzur; güçlü bir devlet iradesiyle, kararlı bir güvenlik anlayışıyla tesis edilir.

Bugün Türkiye’nin huzurunun en güçlü dayanaklarından biri, hiç şüphesiz “Terörsüz Türkiye” hedefimizdir. Bu hedef; bir temenni değil, bir devlet politikasıdır.

Terör; sadece cana kasteden bir tehdit değildir. Terör; milletimizin birliğini, kardeşliğini ve geleceğe olan umudunu hedef alan karanlık bir zihniyettir. İşte bu yüzden terörle mücadele, sadece güvenlik meselesi değil; aynı zamanda bir gelecek ve beka meselesidir.

Terörsüz Türkiye ise; yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminatıdır. Kardeşliğimizi büyütmektir. Üreten, kalkınan, güçlü bir Türkiye’dir. Demokrasimizi güçlendirmek, yarınlara umutla bakabilmektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi Terörsüz Türkiye, “Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirastır.” Bu miras; korkuya teslim olmayan bir devlet duruşunun, tehdide boyun eğmeyen bir millet kararlılığının adıdır.

İşte bu anlayışla; ister yüce dinimizi istismar eden olsun, ister kardeşliğimize pusu kuran… Terörün hiçbir türüne, hiçbir uzantısına, hiçbir bahanesine müsamaha göstermiyoruz."

"7 TERÖR EYLEMİ ENGELLEDİ"

Terör örgütlerine düzenlenen 11 aylık operasyonlarda 2 bin 63 şüphelinin tutuklandığını ve 7 terör eyleminin engellendiğini belirten Yerlikaya, "Bununla birlikte kırsalda arama-tarama faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Hava unsurlarımızla alan hâkimiyetimizi güçlendiriyoruz. Mağara ve sığınakları bir bir imha ederek terörün barınma ve hareket kabiliyetini ortadan kaldırıyoruz.

Bakanlık olarak; “Terörsüz Türkiye” ufkunu korurken, bu hedefe giden yolda, terörle mücadelemizi kararlılıkla ve tavizsiz biçimde sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"124 BİN 761 ŞAHIS YAKALANDI"

Yerlikaya, işlenen suçların aydınlatma oranına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçen yılın aynı dönemine oranla 2025’in 11 ayında polis bölgesinde kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda toplam 77 bin daha az olay meydana geldi.

Kişilere karşı işlenen suçlarda, aydınlatma oranımız 1,2 puan artarak yüzde 99’a; mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise aydınlatma oranı 9 puan artarak yüzde 92’ye yükseldi.

Hapis yakalaması olan aranan şahıslara yönelik büyük bir hassasiyetle durduğumuzu artık bilmeyen yok.

Polis bölgesinde, bu yılın ilk 11 ayında 20 bin 844’ü uyuşturucu suçu işleyen, 19 bin 460’ı hırsızlık yapan, 2 bin 96’sı kasten adam öldüren, yani cinayet işleyen olmak üzere toplam 124 bin 761 hapis yakalaması olan şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik."

"ORGANZİE SUÇ ÖRGÜTLERİ ÇÖKERTİLDİ"

2025 yılının ilk 11 ayında toplam 273 organize suç çetesinin çökertildiğini aktaran Yerlikaya, şu açıklamayı yaptı:

"Bu yılın ilk 11 ayında, 153’ü KOM, 54’ü narkotik, 66’sı siber olmak üzere toplam 273 organize suç çetesini çökerttik. Bu operasyonlar sonucunda 4 bin 267 şahıs tutuklandı, Yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu."

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE, YENİ TRAFİK KANUNU

Uyuşturucunun tüm insanlığı hedef alan karanlık bir tuzak olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:

"Uyuşturucu sadece rakamlardan ibaret bir güvenlik başlığı değildir. Bu mesele; bir gencin hayatının çalınmasıdır. Bir ailenin dağıtılmasıdır. Bir toplumun içten içe zehirlenmesidir. Biz bu zehri, sadece sokaklardan söküp atmıyoruz.

Bu kara düzenin, finans, iletişim ve lojistik ağlarına darbe üstüne darbe vuruyoruz. Arzı da vuruyoruz, talebi de kırıyoruz. Çünkü uyuşturucu; tartışılacak bir konu, tereddüt edilecek bir alan değildir. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.

Ve hak ettiği gibi karşılık görmelidir. Bu yılın ilk 11 ayında polis bölgesinde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 35 bin şahıs tutuklandı. 30 ton uyuşturucu madde, 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu sonuçlar; sahadaki baskının, teknik takibin, analiz gücünün ve operasyonel kabiliyetin kalıcı üstünlüğünü gösteriyor."

Yeni trafik kanunu hazırlığının tamamlandığını aktaran Yerlikaya, "Gazi Meclisimizden geçer geçmez trafik kültürü inşasında inşallah çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Hedefimiz; 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını yüzde 50 azaltmak, 2050’de ise “sıfır can kaybı” hedefine ulaşmaktır." dedi.