Sosyal medyada dikkat çeken Ekrem İmamoğlu esprisi

Haber Merkezi

Türkiye'nin gündeminde İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması var...

Milyarlarca liralık yolsuzluğun araştırıldığı soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, 22 gündür cezaevinde.

Bu durum sosyal medyada bir kullanıcının esprisine de konu oldu.

İBB başkanlığı boyunca her fırsatta soluğu İstanbul dışında alan İmamoğlu'nun bu durumuna yapılan gönderme dikkat çekti.

"İMAMOĞLU 22 GÜNDÜR İSTANBUL'DA"

İstanbul'da kar fırtınasından sel felaketine her kriz anında şehir dışında olmasıyla bilinen İmamoğlu'nun 22 gündür Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunduğu hatırlatan X kullanıcısı tebessüme neden oldu.

İmamoğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı bir görsel paylaşan kullanıcı "İmamoğlu 22 gündür İstanbul'da" ifadelerini kullandı.

Paylaşım beğeni topladı.