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Sosyal medyadaki 510 korona provokatörü yakalandı
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokasyon yapan 510 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
- AA
- 21.05.2020 - 19:09
İçişleri Bakanlığınca, 65 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 510 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
1105 ŞÜPHELİDEN 510'U YAKALANDI
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, son 65 günde provokatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) paylaşımı yapan 10 bin 111 sosyal medya hesabının incelendiği, tespit edilen 1105 şüpheliden 510'unun yakalandığı duyuruldu.