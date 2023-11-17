Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olan şahıs savcılık itirazı üzerine tutuklandı Eskişehir’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dini değerlere, Filistin’de katledilen bebeklere ve Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle yakalanan ve sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, savcılığın itirazı üzerine tekrar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İHA

Eskişehir’de yaşayan 22 yaşındaki Yunus Esad K., kullandığı ‘Balamir Atabey’ kullanıcı adıyla sosyal medya hesabı üzerinden dini değerlere, Cumhurbaşkanı ile diğer devlet büyüklerine ve İsrail’in saldırılarına maruz kalarak Gazze’de can veren Filistinli bebeklere hakaret içeren, ayrıca ‘Arap soykırımı’ çağrısı yapan paylaşımlar yaptı.

Yunus Esad K.'nın paylaştığı videoda, "Ben de Arap soykırımını destekliyorum. Filistinli bebeklerin, kafası kopartılmış bebeklerin kafatasını futbol topu olarak kullanmak için çadıra ben de geliyorum" dediği görüldü.

Ağza alınmayacak ifadeler kullandı: Gözaltına alındı

Paylaşımların tespit edilmesinin ardından Yunus Esad K., Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Esad K., savcılıktaki ifadesinin ardından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçları çerçevesinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Serbest bırakıldı

Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı vererek adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmetti.

Şüphelinin serbest bırakılmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edildi. İtiraz nedeniyle tekrar gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

Savcılıktaki ifadesinin ardından tekrar Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli, ‘Halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli şahsın sahte isimle kullandığı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video, adeta viral oldu.

Farklı sosyal medya platformlarında defalarca paylaşılan videonun altına, serbest kalmasına tepki gösteren çok sayıda yorum yapıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)