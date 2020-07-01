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    Soylu, batan göçmen teknesiyle ilgili detayları açıkladı

    Bakan Soylu: "Batan teknede 55-60 göçmenin bulunduğu değerlendirildi. 6 kişinin cansız bedeni bulundu. 11 kişi gözaltına alındı, köyün muhtarı açığa alındı."
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2020 - 09:47
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    Soylu, batan göçmen teknesiyle ilgili detayları açıkladı #1

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde batan göçmen teknesi ile ilgili açıklama yaptı.

    Bakan Soylu: "Batan teknede 55-60 göçmenin bulunduğu değerlendirildi. 6 kişinin cansız bedeni bulundu. 11 kişi gözaltına alındı, köyün muhtarı açığa alındı."

     

     

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