Sözcü gazetesinin vatandaşla alay edercesine attığı manşet tepki çekti Büyük bir seçim yenilgisi yaşayan muhalefet cephesinde öfke ve sinir hat safhada. Sözcü gazetesi, attığı manşetle Togg üzerinden vatandaşla alay etmeye kalkıştı.

ensonhaber.com

Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandık başına giderek oyunu kullandı.

Çıkan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Meclis’te çoğunluğu sağlarken Cumhurbaşkanlığı için hiçbir aday, şart olan yüzde 50 artı bir oyu alamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,5’te kalırken Kılıçdaroğlu yüzde 44,9, Sinan Oğan ise yüzde 5,2 oy aldı.

Muhalefet cephesinde sinir ve öfke

Seçimin hemen ardından ilk turda kazanacaklarını düşünen muhalefet kanadının bir bölümünü büyük bir üzüntü kaplarken diğer tarafta ise sinir ve öfke vardı.

Seçimler önce herkese kalp dağıta muhalefet cephesinde yenilginin ardından vatandaşı aşağılayıcı cümleler gelmeye başladı.

Öfkelerini manşetlere taşıdılar

Her seçim yenilgisi sonrası aynı dili kullanmaya muhalif medya ise alaycı sözcüklerle manşetlerini atmayı sürdürüyor.

Togg üzerinden vatandaşla alay ettiler

Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde yer verdiği "Demek ki millet TOGG’muş!" başlığı tepki çekti.

"Milyonlar refah bir yaşam sunan Kılıçdaroğlu'nu tercih etmedi"

Henüz ikinci tur seçimleri yapılmamışken aşağılayıcı bir dile bürünen Sözcü gazetesi, manşetin devamında şu ifadeleri kullandı: