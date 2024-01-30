Sözcü yazarından muhaliflere ideolojik oy çağrısı: Adaya bakmayın Atatürkçülere oy verin CHP yaşanan oyların bölünme ve garanti görülen belediyelerin kaybedilme korkusu büyürken Sözcü yazarı Sultan Uçar, seçmenlerden adayın kim olduğuna bakmadan Atatürkçü olup olmamasına göre oy vermelerini istedi.

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Türkiye, mayıstaki genel seçim gündeminden kısa süre sonra marttaki yerel seçim gündemine girdi.

Sandık zamanı yaklaştıkça heyecan da artarken muhalefetteki dağınıklık dikkat çekiyor.

CHP'de garanti belediyeleri paylaşma kavgası

Cumhur İttifakı adaylarını açıklayıp kampanyaya başlarken CHP'de özellikle garanti görülen belediyeler parti içinde bölüşülemediği için adaylar gecikiyor.

CHP içinde bu 'odun koysak seçilir' belediyeleri için devam eden kavganın yanında, dağılan Millet İttifakı partilerinin de aday çıkartması paniğe neden oluyor.

Muhalefette bölünme korkusu

Özellikle İzmir, Ankara ve İstanbul'da İyi Parti'nin CHP'ye karşı aday çıkartması, 'muhalefete bölünme' tedirginliğine neden oluyor.

Eski ortaklar arasında anlaşma sağlanamamasıyla başlayan İyi Parti-CHP kavgasında, garanti görülen belediyeleri kaybetme korkusu yaşanıyor.

Siyasilerin anlaşmazlıkları, muhalif yazarlar tarafından telafi edilmeye çalışılıyor.

Bu kapsamda yerel yönetimin özü olan hizmet yerine ideolojiler öne sürülüyor.

Muhalif yazarlardan ideolojik oy çağrıları

Yapılan çağrılarda, adayların hangi partiden olduğuna değil ideolojilerine bakılarak oy verilmesi isteniyor.

Seçmeni kutuplaştıran bu çağrılara bir yenisi daha eklendi.

Sözcü yazarı Sultan Uçar, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla muhalif seçmene çağrı yaptı.

CHP'nin adaylarına gelen seçmen tepkilerine kızan Uçar, kimin aday gösterildiğinin önemli olmadığını söyledi.

"Oyları bölmeyip, Atatürkçü adayları desteklemeliyiz"

Seçimin Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyet düşmanları arasında geçeceğini iddia eden Uçar, şu ifadeleri kullandı: