Sözcü'nün Atatürk portresi görüp manşete çıkardığı dergiden Erdoğan övgüsü çıktı Sözcü, Fransız Historia dergisinin Atatürk portresi ile yayınladığı yazıyı, "Avrupa Atatürk'ün kıymetini biliyor, bizdeki kara zihniyet anlamıyor" ifadeleri ile manşete çıkardı. Söz konusu yazının içeriğinden ise baştan sona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan övgüsüne yer verildiği anlaşıldı.

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Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyor.

29 Ekim'de Anadolu halkının yazdığı mücadele destanının sonucunda Osmanlı bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

Bu yılın Türkiye için önemi büyükken, Avrupa'da da tarihi öneme vurgu yapılıyor.

Bu kapsamda özellikle Fransa'da birçok dergi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel sayılar çıkartıyor ve analizler yayınlıyor.

Le Monde, bu konuya özel 100 sayfalık özel sayı çıkartırken, Historia adlı dergide de 35 sayfa Cumhuriyet'in 100. yılına ayrıldı.

Türkiye Yüzyılı vurgusu

Yayınlanan dergilerde, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde vurguladığı "Türkiye Yüzyılı" sloganına dikkat çekildi.

Bu kapsamda analizlerde, "Türkiye Yüzyılı", "Türklerin yüzyılı", "Bir Türk Yüzyılı hayali" ifadeleri bol bol kullanıldı.

Yazılarda Türkiye tarihi kadar, Türkiye-Fransa tarihi de geniş alan buldu. Osmanlı ve sonrasında ikili ilişkiler, sembolik tarihi olaylar ve günümüz Türkiye'si hakkına sembolik bilgiler yazılarda yer buldu.

Sözcü, Atatürk portresini görünce manşete çıkardı

Batı'da bu tarihe verilen önem, Türkiye'de de gündem oldu.

Sözcü gazetesi, Historia'nın kapağına da Atatürk portresi koyduğu dergideki yazıyı manşetine taşıdı.

Avrupa'da Atatürk'e önem verildiği belirtilen manşette yine bir Sözcü klasiği olarak nefret ibarelerine yer verildi.

Halkı hedef alan Sözcü'nün, "Atatürk'ün kıymetini dünya biliyor, bizdeki kara zihniyet hala onu anlamak istemiyor." manşetine rağmen yazının içeriğinin tamamen farklı olduğu ortaya çıktı.

Baştan sonra Erdoğan övgüsü

Haberde, kapakta Atatürk portresi olmasına rağmen Sözcü'nün "kapak oldu" ifadelerini karşılayacak tek bir ifade yer bulmuyor.

İçerikte, baştan sonra 2023'e 'Türkiye Yüzyılı' parolası ile giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan övgüsü yer alıyor.

"Atatürk kurdu, Erdoğan ihya etti"

"Atatürk kurdu, Erdoğan ihya etti." denilen yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı mirasla yeni bir anlatı inşa etmeye çalıştığı vurgulanarak, "Erdoğan, selefinin izinden giderek, yeni bir ulusal anlatı inşa etmeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

"Cumhuriyetin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlamayı planlıyor"

Beklenen 100. yıl kutlamalarına da vurgu yapılırken şu analize yer verildi:

"Erdoğan, üçüncü cumhurbaşkanlığı zaferine dayanarak 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını büyük bir coşkuyla kutlamayı planlıyor.

Dolayısıyla Erdoğan, mirasın bir parçası ve onu kendi dünya vizyonu ışığında yeniden yazıyor."