Sözcü'nün 'CHP'de İmralı oylaması' haberini Murat Emir yalanladı

Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye'nin en önemli gündem maddesi.

Atılan tarihi adımlardan sonra TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.

Uzunca bir süredir bu ziyaretin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışmaların odağında.

Cuma günü toplanacak komisyonun bu konuda oylama yapacağı açıklandı.

Komisyon oylamasından önce ise AK Parti ve CHP, parti içinde yapılacak toplantılarla verilecek karar üzerinde istişareye çekildi.

SÖZCÜ CHP TOPLANTISINI MANŞETE ÇIKARDI

Bu kapsamda CHP'de yapılan 'İmralı toplantısı', parti içinde görüş ayrılıklarını da ortaya çıkardı.

CHP'ye yakın isimlerden biri olan gazeteci Saygı Öztürk, toplantıda alınan karara ilişkin aldığı kulis bilgilerini aktardı.

4'E KARŞI 7 RET OYU

Sözcü'nün manşete taşıdığı habere göre; CHP'nin komisyon heyetinden aralarında Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Kaan Salıcı, Okan Konuralp ve Taşkın Özer 'İmralı'ya gidilsin'; Murat Emir, Umut Akdoğan, Gökçe Gökçen, Murat Bakan, Nurhayat Kayışoğlu, Türkan Elçi, Salih Uzun ise 'İmralı'ya gidilmesin' yönünde oy kullandı.

Sözcü'nün "CHP Apo'ya gitmiyor, açılım komisyonu üyeleri toplandı, oylamada 7'ye 4 'ret' çıktı" manşeti, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından yalanlandı.

MURAT EMİR YALANLADI: HENÜZ KARAR VERMEDİK

Söz konusu haberin kupürünü alıntılayan Emir, X hesabından "Komisyon üyesi arkadaşlarımızla Komisyon çıkışında bir değerlendirme toplantısı yapılmış ancak herhangi bir oylama yapılmamış veya herhangi bir karar alınmamıştır. Konuyu partimizin yetkili kurulları ayrıntılı bir şekilde değerlendirecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini paylaştı.