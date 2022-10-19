Sözleşmeli er başvuru sonucu nasıl öğrenilir? İşte sözleşmeli er başvuru sonucu sorgulama!

Sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları sıklıkla sorgulanıyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2022 senesi Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları açıklandı. İşte başvuru sonuçları...

İlgiyle takip edilen 2022/3 dönem sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları duyuruldu. Sonuçların nasıl sorgulanacağı çokça merak edilmeye başlandı. Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 25 Ekim 2022 ve 09 Aralık 2022 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak,ANKARA) yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Peki sözleşmeli er başvurusu nasıl sorgulanır?

Sözleşmeli er başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

Seçim aşaması faaliyetler evrak fabul, fiziki değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü), fiziki yeterlilik yesti (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre), mülakat, hastane sevk aşamalarından meydana gelmektedir.

Sınava katılacak adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken ise bir adet dosyanın içinde takılı olarak başvuru kılavuzunda yer alan belgeleri, sırasına göre dizerek ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı üzerinde yazılmış olarak, FYT sınavlarına katılmak için eşofman, şort ve spor ayakkabısı gibi malzemeleri (Mülakata spor kıyafeti ile katılmak mümkün), Tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi gibi) alacakları "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu"nu yanlarında getirmiş olacaklardır.

Adaylara ayrıca seçim aşamasına gelmenin öncesinde mutlaka başvuru kılavuzunu okumaları gerektiği ve çağırıldıkları tarihleri yeniden gözden geçirmesi uyarısı da yapıldı.

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