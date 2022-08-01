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    Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat giriş yerleri açıklandı mı? Mülakatlar ne zaman?

    Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat giriş yerleri açıklandı mı sorusu günün en çok konuşulanları arasında yer aldı.İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat detayları..
    • 01.08.2022 - 17:28
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    Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat giriş yerleri açıklandı mı? Mülakatlar ne zaman?

    Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için mülakat yerlerini açıkladı mı sorusu gündeme geldi.

    Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat giriş yerleri açıklandı.Adaylar mülakat yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.İşte atama hakkında diğer merak edilenler..

    Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat giriş yerleri açıklandı mı? Mülakatlar ne zaman? #1

    20 bin öğretmen ataması için sözlü mülakatlar ne zaman?

    20 bin öğretmen ataması için sözlü mülakatlar 1 Ağustos - 13 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    20 bin öğretmen ataması için sözlü mülakat  sonuçları ne zaman açıklanacak?

    20 bin öğretmen ataması için sözlü mülakat sonuçları 16 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

    20 Bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

    20 Bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül 2022 tarihinde belli olacak.


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