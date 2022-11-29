Sözleşmeliye kadro müjdesi! Aday memurluk nedir? Aday memurluk maaşı ve süresi

Kabine toplantısının ardından sözleşmeli personeli sevindiren haber geldi. Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi için gerekli şartlar belli oldu.

Binlerce sözleşmeli personelin heyecanla beklediği kadro için detaylar belli oldu. Dün yapılan Kabine Toplantısı'nda yeni düzenlemeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Toplantının ardından sözleşmeli personellerle ilgili detayları kamuoyu ile paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda 3 yılını doldurmuş sözleşmeli personellerin aday memurluğa geçiş yapabileceğini duyurdu.

Bunun üzerine birçok sözleşmeli personel, aday memurluğu, maaşını ve aday memurluk süresin, araştırmaya başladı.

Aday memurluk nedir?

Devlet memurluğu kadrosuna ilk defa atanacak kişilere uygulanacak merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere her hangi bir kurum veya kuruluşa atananlara aday memur denir. Burada belirtilen temel ve hazırlayıcı eğitimler tüm memurlar için geçerlidir. Eğitimlerin süreci şu şekildedir:

Temel Eğitim: En az 10 gün en çok 2 ay olabilir.

Hazırlayıcı eğitim: Bir aydan az 3 aydan çok olamaz.

Staj: 2 aydan az olmamak üzere adaylık süresi içinde tamamlattırılır.

Aday memurluk süresi ne kadar?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hüküm uyarınca aday devlet memurluk süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz.

Aday memurluk eş durumundan tayin isteyebilir mi?

657 sayılı Kanunun 72. maddesi, aile birliğinin sağlanması için aynı kurum içinde yer değişikliği imkanı veya kurum değiştirme imkanını sunmuştur. Ayrıca bir üçüncü seçenek olarak da atanma talep edilen ilin durumuna göre hiç aylık ödenmeyerek veya kısmi aylık ödenerek izin imkanı getirmiştir. Ancak bu seçeneklerden yararlanabilmek için genel şart eşlerden her ikisinin de memur olmasıdır. Yani kanun, eşi memur olmayana bu imkanı sunmamış, memurlar için de aday memur veya asli memur ayrımı yapmamıştır.