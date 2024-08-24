SPK'dan, Bakan Şimşek'in istifa ettiğine yönelik paylaşımları yapan hesaplara inceleme

İHA

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği iddiaları ile yapılan paylaşımlar sonrasında SPK’den açıklama yapıldı.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARIYLA İLGİLİ GEREKEN İNCELEMELER BAŞLATILMIŞTIR"

Bahse konu hesaplar hakkında inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

3 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yapılan paylaşımların bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun ‘Piyasa Dolandırıcılığı’ başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, ‘sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler’ ile ‘sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı’ hükme bağlanmıştır. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan bu maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır”