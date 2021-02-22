SRC belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır? SRC hangi araçlarda zorunlu?

SRC belgesi nedir, nasıl ve nereden alınır? SRC hangi araçlarda zorunlu?

Sürücü belgesi sahiplerinin, ticari taşıtları sevk ve idare etmeleri için almalarının zorunlu olduğu belge türüne SRC belgesi denir. Peki SRC belgesi nasıl ve nereden alınır?

Yük ve yolcu taşımacılığının güven içinde yapılması ve sürücülerin belli bir yeterlilikte sahip olması hem yolcuları hem de yük sahiplerini çok yakından ilgilendiriyor.

SRC belgesi almakla yükümlü şoförler; kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan ve çekici gibi araçları kullanırlar.

63 yaşından gün alanlar SRC belgesi alamaz, yani ticari araç kullanamazlar.

Peki SRC yani mesleki yeterlilik belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte sürücüler için SRC Belgesi hakkında merak edilenler..

SRC BELGESİ NASIL ALINIR?

Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen SRC Belgesi’ne sahip olmak isteyen sürücülerin SRC Belgesi eğitimi veren, onaylı kurslarda, yurt içi taşımacılık için 36 saat eğitimi yurt dışı taşımacılık içinse 41 saatlik eğitimi tamamlamaları gerekiyor.

SRC 1-2-3-4 belgeleri için işlenen farklı derslerin sonunda adaylar 50 soruluk bir sınava tabi tutuluyor. Sınavı geçmek için 100 üzerinden 70 puan alınması gerekiyor.

Uluslararası SRC belgeleri yurt içi olanları kapsıyor. SRC1 Belgesi’ne sahip sürücüler SRC3 Belgesi’ne; SRC2 Belgesi’ne sahip sürücüler de SRC4 Belgesi’ne sahip kabul ediliyor.

Tehlikeli madde taşımacılığının özel ve kritik durumu nedeniyle SRC5 Belgesi için SRC3 ve SRC4 belgelerine sahip olmak gerekiyor.

Eğer sürücü 25 Şubat 2003 tarihinden önce geçerli olan bir sürücü belgesine sahipse SRC Belgesi almak için sınava girmesi gerekmiyor.

SRC BELGESİ HANGİ ARAÇLARDA ZORUNLU?

Kamyonet, kamyon, panelvan, minibüs, otobüs, çekici gibi ticari araçlarla yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm sürücülerin almakla yükümlü olduğu SRC Belgesi, taşımacılık yapanların eğitilmesini, kayıt altına alınmasını ve taşımacılık sektöründeki standartları yükseltmeyi hedefler.

SRC BELGESİ ÇEŞİTLERİ

SRC 1 Belgesi : Uluslararası ( yurtdışı ) yolcu taşımacılığı yapmak isteyen sürücü adaylarının almak zorunda olduğu belge tipidir. Not ; SRC 1 belgesine sahip sürücüler aynı zaman da SRC 2 belgesine de sahiptirler.

SRC 2 Belgesi : Sadece yurtiçin de iller arası veya ilçeler arası farketmeden yurtiçi sınırları dahilinde yolcu taşımacılığı yapmak isteyen sürücülerin almak zorunda olduğu belge tipidir.

SRC 3 belgesi : Yurtdışına ( uluslararası anlamda ) yük veya eşya taşımak isteyen taşıtları kullanmakta yükümlü sürücülerin almak zorunda olduğu belge tipidir. Aynı zaman da SRC 3 belgesine sahip sürücüler SRC 4 belgesine de sahiptirler.

SRC 4 belgesi : Ülke sınırları içerisin de ( yurtiçin de ) eşya, kargo veya mal taşımak için gerekli taşıtları kullanmakta yükümlü sürücülerin alması gereken belge tipidir.

SRC 5 belgesi : Bir diğer deyiş ile ADR belgesi. Yurt içinde tankerin içerisinde tehlikeli madde arz ediyor ibaresi olan taşıtları kullanmakta yükümlü sürücülerin almak zorunda oldukları belgedir. ADR belgesine avrupa kolundan bakılıyor.