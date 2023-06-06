SSB Başkanı İsmail Demir'den veda mesajı: Vazifemi tamamlamış bulunuyorum

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Türkiye tarihinin en önemli seçimi 28 Mayıs'ta tamamlandı.

İlk turun ardından gözlerin çevrildiği günde, sandıklardan açık ara farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi çıktı.

Ardından yenilikler de beraberinde geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönem için kolları sıvadı. 5 yıllık dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

Böylelikle 2 gün boyunca görev teslim törenleri düzenlendi.

Öte yandan Erdoğan tarafından üst düzey atamalar da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Savunma Sanayii Başkanlığına ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün atandı.

Bu kapsamda eski başkan Prof. Dr. İsmail Demir de sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Demir, şu ifadelere yer verdi:

İstiklâl ve İstikbâlimiz İçin Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefiyle 12 Nisan 2014 tarihinden beri yürüttüğüm Savunma Sanayii Başkanlığı vazifemi tamamlamış bulunuyorum.



Öncelikle bizlere memleketimize hizmet etme fırsatı veren ve her daim güçlü liderliğiyle yol açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum.



Savunma sanayiimizin bugün adından söz ettirir bir konuma gelmesi için birlikte yol yürüdüğümüz mesai arkadaşlarıma ve sektörümüzün tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum.



Hedef tam bağımsız savunma sanayii. Bu hedef doğrultusunda bayrağı devralacak arkadaşlarımıza bu önemli vazifede başarılar ve kolaylıklar diliyorum.