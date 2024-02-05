Haberler



Gündem



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor Ocak ayında yüzde 49,25 oranında yükseltme yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödenmesine yarın başlanacak.