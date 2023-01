SSK ve Bağkur 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini belirterek, en düşük emekli maaşı 5.500 TL olduğunu açıkladı. Peki zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

Emekli vatandaşların gözü kulağı banka hesaplarında...

6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile yüzde 30 zamlanan emekli maaşlarının ödeme günü bekleniyor.

Ocak ayında maaş alacak olanlar, "zamlı ödemeler ne zaman", "enflasyon farkı ne zaman yatacak", "zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek" gibi soruları gündeme taşıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş ödeme tarihlerini sorguluyor.

Peki zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...

2023 zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Emekliler ayın 17'sinden itibaren zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.

4/A SSK emekli maaşı ödeme günleri:

- Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

- Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

- Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

- Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

- Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

- Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında ödenir.

Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri:

- Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

- Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

- Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

- Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar