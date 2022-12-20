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    Stajyer maaşına zam gelecek mi? 2023 stajyer maaşı ne kadar olacak? Stajyer ücreti hesaplama

    Asgari ücret komisyon toplantılarının ardından öğrenciler, yeni stajyer maaşını araştırmaya başladı. Peki 2023 stajyer maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
    • 20.12.2022 - 17:54
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    Stajyer maaşına zam gelecek mi? 2023 stajyer maaşı ne kadar olacak? Stajyer ücreti hesaplama

    Üniversite ve lise öğrencileri için okulu bitirmenin en önemli şartlarından biri de staj yapmak. Stajlarını tamamlayamayan öğrenciler mezun sayılmaz.

    Okul döneminde ya da yazın zorunlu staj yapan öğrenciler, çalıştıkları kurumdan asgari ücretin %30'u tutarında ücret alıyorlar.

    Stajyer öğrencilerin maaşları asgari ücret üzerinden hesaplandığı için, asgari ücrete bağlı olarak değişiyor.

    Stajyerlerin maaş hesaplamasında, o yılın net asgari ücret tutarından asgari geçim indirimi düşülüyor ve kalan net rakam üçe bölünüyor. Böylelikle meslek lisesi öğrencilerinin alması gereken stajyer maaşı hesaplanıyor.

    Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan stajyer maaşı ile ilgili, "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz." açıklamasını yapmıştı.

    Asgari ücret komisyon toplantılarının yapılmasının ardından öğrenciler, stajyer maaşının ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

    2023 stajyer maaşı ne kadar olacak?

    2023 yılı asgari ücret zammının ardından yeni stajyer ücretleri belli olacak. Stajyer maaşı ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

    Stajyer maaşına zam gelecek mi? 2023 stajyer maaşı ne kadar olacak? Stajyer ücreti hesaplama #1

    Stajyer maaşı tahminleri

    Şu an stajyer olarak görev yapan öğrenciler minimum 1.650,11 TL ücret alıyor.

    • 2023 asgari ücret zam oranı yüzde 30 olduğunda stajyer maaşı 2.145,00 TL olacak.
    • 2023 asgari ücret zam oranı yüzde 40 olduğunda stajyer maaşı 2.310,00 TL olacak.
    • 2023 asgari ücret zam oranı yüzde 50 olduğunda stajyer maaşı 2.475,00 TL olacak.

    Stajyer maaşına zam gelecek mi? 2023 stajyer maaşı ne kadar olacak? Stajyer ücreti hesaplama #2


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