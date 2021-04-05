Stellar Coin nedir? Stellar (XLM) Coin hakkında merak edilenler..

Stellar, son zamanlardaki fiyat artışıyla kripto paralara ilgi duyanların gözdesi oldu. Peki Stellar (XLM) Coin nedir? İşte XLM coin hakkında merak edilenler..

Stellar; bankalar, ödeme sistemleri ve bireyler arasında düşük ücretli transferler yapılmasına olanak tanıyan Blockchain tabanlı bir dağıtık defter ağıdır.

Ağın XLM sembolüyle işlem gören Stellar Lumens isimli bir kripto para birimi mevcuttur.

31 Temmuz 2014 tarihinde Joyce Kim ve Jeb McCaleb tarafından başlatılan Stellar ağı, "birkaç paydaşa bağlı olmayan gerçek bir eşten eşe merkezsiz ağ yaratma" ilkesiyle yola çıkmıştır.

Yatırımcılar Stellar Coin hakkındaki bilgileri araştırıyor. Peki Stellar (XLM) Coin nedir? İşte detaylar..

STELLAR (XLM) COİN NEDİR?

McCaleb'ın kuruculuğunu üstlendiği Stellar.org isimli kâr amacı gütmeyen bir organizasyon tarafından yönetilen ağ, Ripple ile benzer bir şekilde sınır ötesi transferlere ve ödeme sistemlerindeki yüksek ücret ile düşük hız sorununa odaklanmıştır.

Öyle ki Stellar ağından yapılan transferlerin mining ücreti yalnızca 0,00001 Lumens olarak belirlenmiştir.

STELLAR (XLM) COİN HAKKINDA

Stellar Lumens (XLM), Ripple'a benzer bir dijital para birimidir ve ikisi de Jed McCaleb tarafından yaratılmıştır.

Aynı önermeye dayalı olsalar da, Lumens'in kurumlardan ziyade bireylerin para transferine yardımcı olması bakımından önemli bir farkları vardır. Lumens ile McCaleb, selefinin Yukarıdan Aşağıya yaklaşımından ziyade Aşağıdan Yukarıya yaklaşımını benimsemiştir.

Stellar Network, gerçek merkezi olmayan eşler arası çerçevedir. Ağ 2014 yılında oluşturuldu ve o zamandan beri Stellar Lumens, Mayıs 2020'nin yazıldığı sırada 14. sıradaki kripto para birimi olarak yükseldi.

1 XLM COİN KAÇ TL?