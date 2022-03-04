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    Stoltenberg NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Putin'e çağrı yaptı

    Brüksel'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Stoltenberg, 'Putin'i savaşı durdurmaya, tüm güçlerini Ukrayna'dan çekmeye ve diplomatik çabalara iyi niyetle katılmaya çağırıyoruz' dedi.
    • DHA
    • 04.03.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 13:34
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    Stoltenberg NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Putin'e çağrı yaptı

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı gerçekleştirildi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı toplantıda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı.

    "PUTİN'İ DİPLOMATİK ÇABALARA İYİ NİYETLE KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

    Rusya'nın Avrupa kıtasında barışı bozduğunu belirten Stoltenberg, “(Rusya) Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmeyen türden bir savaşa girişti. Rus saldırganlığı, Avrupa güvenliği için, güç kullanımı yoluyla temel ilkelerin tartışıldığı yeni bir normal yarattı. Yaygın çatışma tehdidi gerçektir. Ukrayna halkının ve demokratik olarak seçilmiş hükümetinin yanındayız. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i savaşı durdurmaya, tüm güçlerini Ukrayna'dan çekmeye ve diplomatik çabalara iyi niyetle katılmaya çağırıyoruz” dedi.

    "WASHİNGTON ANTLAŞMASI'NIN 5'İNCİ MADDESİNE KATI BİR BAĞLILIĞIMIZ VAR"

    NATO’nun savunma ittifakı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, “Rusya ile çatışma peşinde değiliz. Ama hiç şüphesiz ki Washington Antlaşması'nın 5’inci Maddesine katı bir bağlılığımız vardır.  NATO, NATO topraklarının her karışını koruyacak ve savunacaktır” ifadelerini kullandı.

    Stoltenberg NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nda Putin e çağrı yaptı #1


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