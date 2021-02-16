Su kuyusu nasıl açtırılır, ücreti ne kadar? Afrika'da su kuyusu açtırmak için ne yapmak gerekir?

Su kuyusu nasıl açtırılır, ücreti ne kadar? Afrika'da su kuyusu açtırmak için ne yapmak gerekir?

Afrika’da sürdürülen su kuyuları açma ve yağmur hasadı çözümleriyle binlerce insan temiz suya ulaşıyor. Su kuyusu açtırmak isteyen vatandaşlar, nasıl yapılacağına dair detayları araştırıyor.

Dünya nüfusunun onda biri, yani yaklaşık 700 milyon insan temiz suya ulaşamıyor.

Yaklaşık 2 milyar insanın içtiği su ise hijyen kurallarına uymuyor. Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor.

Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor.

Su kuyusu açtırmak isteyen hayırsever insanlar, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini araştırıyor.

İşte tüm detayları ile su kuyucu açtırmak izin yapmanız gerekenler ve maliyeti..

SU KUYUSU NASIL AÇTIRILIR, ÜCRETİ NE KADAR?

Dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın her türlü ihtiyacını giderebileceği temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu veya özellikli su kuyusu açmak geliyor.

Aileniz, arkadaş grubunuz, iş arkadaşlarınız veya akrabalarınızla bir araya gelerek su kuyusu açtırabilir ya da su kuyusu fonuna dilediğiniz miktarda bağışta bulunarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin suya kavuşması için gerekli çalışmaların (su kuyusu onarımı, jeneratör alımı, su kanalı yapımı, depo alımı, tesisat kurulum ve onarımı vb.) yapılmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Su kuyusu açtırmak için bölge seçimi yapmadan önce İHH Su Kuyusu birimiyle irtibata geçmeniz gerekir.

SU KUYUSU ÜCRETİ

Sabit fiyat olan 3.000 Euro karşılığında normal standartlarda bir su kuyusu açtırabilirsiniz.

HANGİ ÜLKELERDE SU KUYUSU AÇILABİLİR?

Çad, Gana, Gine, Mali, Etiyopya, Tanzanya, Uganda, Burundi, Zimbabve, Afganistan, Burkina Faso, Nijer ve Irak İHH'nın sukuyusu çalışmaları yaptığı bölgelerdendir.

Ancak İHH'nın su kuyusu açtığı ülkeler ihtiyaca göre belirlenir. Bu sebeple zaman zaman ülke ve bölgelerde değişiklik olabilir.

Su kuyusu açtırmak için bölge seçimi yapmadan önce İHH personeli ile irtibata geçmeniz gerekir.

SU KUYUSU AÇTIRMAK NE KADAR SÜRER?

Su kuyusu çalışmaları yaklaşık 9-12 ay sürmektedir. Bölge ve o bölgeden yaşanabilecek sıkıntılara göre bu süre değişiklik gösterebilir.