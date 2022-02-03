Şubat ayı kira artış oranı 2022: Kiralara ne kadar zam gelecek?

Şubat ayı kira artış oranı 2022: Kiralara ne kadar zam gelecek?

TÜİK, 2022 Ocak ayına dair enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından şubat ayı kira artış oranı belli oldu. Peki 2022 şubat ayında kiralara ne kadar zam gelecek?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyatlarını açıkladı.

Rakamların açıklanmasının ardından şubat ayında kiralara gelecek zam oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merak edildi.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.

Peki şubat ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Şubat 2022 kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı...

ENFLASYONA GÖRE ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla şubat ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE'de 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

Buna göre, ev sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 22,58 oranında zam yapabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 22,58

Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 225,8 TL

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.225,8 TL