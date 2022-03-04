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    Şubatta 86 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, şubat ayındaki operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 04.03.2022 - 10:11
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    Şubatta 86 terörist etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik sonbahar-kış ve eren kış operasyonları kapsamında kırsal alanda 10’u büyük, 32’si orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 166 kırsal operasyon düzenlendiğini duyurdu.

    HÜCRE YAPILANMALARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

    Çataklı, tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de bin 280 operasyon yapıldığını belirtti.

    ŞUBAT AYININ BİLANÇOSU

    Bakan Yardımıcısı Çataklı, "Bu operasyonlarda 78’i sağ, 8’i teslim olmak üzere toplam 86 terörist  şubat ayı içerisinde etkisiz hale getirildi." dedi.

    Şubatta 86 terörist etkisiz hale getirildi #1


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