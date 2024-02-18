Suç örgütüne vurgun! Ali Yerlikaya açıkladı: 12 kişi yakalandı Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 örgüt üyesi yakalandı.

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ensonhaber.com

Huzur ve asayişi bozanlara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçlerinin yurt genelinde yaptığı çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri aktardı:

"Elebaşılığını kırmızı bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR’in (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul’da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan “KAFES-42” operasyonunda 12 Örgüt Üyesi şüpheli yakalandı!

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız!"

Örgütün faaliyetleri

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Jandarma Genel Komutanlığı Koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu; elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan Beratcan GÖKDEMİR’in yaptığı Suç Örgütünün;

talimatları, firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları,

sözde “tahsilat” adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları,

silahla adam yaraladıkları ve

uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve işyeri kurşunladıkları tespit edildi.

Ele geçirilenler