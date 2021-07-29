Şükrü Sözen kimdir? Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in biyografisi

Antalya Manavgat'ta çıkan yangının ardından katıldığı programda en çaresiz kaldığı anlardan birini yaşadığını ifade eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kimdir? merak konusu oldu.

Antalya Manavgat'ta dün saat 12.00'de başlayan ve hala devam eden yangının ardından gözler Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e çevrildi.

Katıldığı programda en çaresiz kaldığı anlardan birini yaşadığını ifade eden Şükrü Sözen, zaman zaman konuşmakta zorlandı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in hayatı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Peki Şükrü Sözen kimdir? İşte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in biyografisi...

ŞÜKRÜ SÖZEN KİMDİR?

1964 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünyaya gelen Şükrü Sözen, ilk eğitimini Manavgat Çağlayan İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise eğitimini ise 1975-1981 yılları arasında İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamlamıştır.

Vatani görevini 1984 yılında İzmit Gölcük'te yapan Şükrü Sözen, daha sonra ticaret hayatına atılmış ve Sözen Ailesi'ne ait şirketlerde uzun yıllar faaliyetlerde bulunmuştur.

Sorumluluk ve görev alma bilinciyle dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen ise 10 yıl süreyle Manavgat Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürütmüştür.

Manavgat'ta birçok yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütünde de hizmetleri bulunan Sözen, 2009-2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak Manavgat Belediye Başkanı olmuştur.

Üçüncü dönem belediye başkanlığını sürdüren Başkan Sözen, bir dönem 2009 yılında MATAB (Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) Başkanlığını da üstlenmiştir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Şükrü Sözen, Manavgat'a hizmet etmeye devam etmektedir.