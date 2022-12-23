Şule Çet davasında sanıkların cezaları onandı

Yargıtay, Ankara’da plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan iki şüpheliye verilen cezaları onadı.

Ankara'da 2018 yılının mayıs ayında kadın cinayeti yaşandı.

Türkiye gündemine oturan olayda, üniversite öğrencisi Şule Çet, lüks plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmişti.

İlk olarak intihar olduğu ileri sürülen olayda, Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İntihar görünümü verildi

Sanıklardan Çağatay Aksu'nun, zor durumda olan Şule Çet'i iş bulma vaadiyle içkili mekana çağırdığı ve daha sonra psikolojik baskı uygulayarak plazaya gelmesini sağladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Aksu'nun şikayet edileceğini düşünerek Şule Çet'i darbedip, boğazını sıktığı ve intihar görünümü vermek için de pencereden attığı belirlendi.

Tecavüz, tecavüze yardım

Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçen 4 Aralık'ta sonuçlandı. Yargılama sonunda Aksu'ya 'kasten öldürmek', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'suç delillerini yok etme' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanık Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Cezalar onandı

Son olarak Yargıtay, Şule Çet’in öldürülmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu’ya verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.