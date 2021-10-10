Süleyman Soylu'nun dakikalarca alkışlanan konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı'nın 2023 yılında yapılacak seçimleri açık ara oy farkıyla kazanacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Başakşehir İlçe Danışma Meclisi toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Süleyman Soylu, konuşmasında 2023 yılında yapılacak seçimlere değindi.

"HAYAL KURANLARA SÖYLÜYORUZ, AÇIK ARAYLA KAZANACAĞIZ"

Kararlı ifadelere yer veren Bakan Soylu, "2023 hayalleri kuranlara söylüyoruz. Biz 2018’de nasıl zillet ittifakını mağlup etmişsek 2023’te çok daha büyük, açık arayla zillet ittifakını mağlup edeceğiz. Sadece 2023’de zillet ittifakını mağlup etmeyeceğiz.

"28 ŞUBAT'I, VESAYETİ YENİDEN YENECEĞİZ"

2023’te 28 Şubat’ı, darbeleri, vesayeti, Amerika'dan, Avrupa'dan Türkiye'ye parmak sallayanları, faiz lobileriyle bu ülkeye diz çökertmeye, bu ülkenin alnını mağlup etmeye çalışanları hep beraber yeniden yeneceğiz.

"FETÖ'YÜ, PKK'YI YENECEĞİZ"

Gezi ile bu ülkeyi karıştırmak isteyenleri, 17-25 Aralığı yapanları, FETÖ'yü yeneceğiz. PKK'YI, 15 Temmuz hainlerini yeneceğiz." diye konuştu.

Süleyman Soylu: 2023’te, 28 Şubat’ı yeniden yeneceğiz

"KILIÇDAROĞLU'NA ÖYLE Bİ CEVAP VERİN Kİ, SİYASETİ AĞZINA ALAMASIN"

Türkiye'nin uçsuz bucaksız yerlerinde, herkesin hayretle baktığı, hayal edemediği birçok yatırımın altında AK Parti’nin imzası olduğunu dile getiren Soylu, "Uluslararası sistemin taşeronu haline gelmiş ve uluslararası sistemin Türkiye'yi karıştırmak için görevlendirdiği Kılıçdaroğlu'na 2023 yılında öyle bir cevap verin ki, öyle bir cevap hazırlayın ki bir daha siyaseti ağzına alamasın." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Soylu'nun bu açıklamaları, toplantı salonunda ayakta alkışlandı.