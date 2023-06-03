Süleyman Soylu: 3 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi Süleyman Soylu, "3 PKK’lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikov silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman Jandarma’mıza ve korucularımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

Türkiye, sınırlarını korumaya ve teröristlerin kökünü kazımaya devam ediyor.

Bu kapsamda da operasyonlarını sürdüren Mehmetçik, adı terörle anılan bölgeleri de temizledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak üç teröristin daha ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Soylu açıklamasında, "9 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen EREN Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında, 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kaleşnikov silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman @Jandarma 'mıza ve korucularımıza tebrikler" dedi.

İçişleri'nden açıklama

Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Lice Gönen mahallesi kırsalında J-SİHA,ANKA-S ve Atak Taarruz Helikopterlerinin desteğinde 03 Haziran 2023 tarihinde icra edilen, ‘Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit J.Yzb.Fuat OĞUZCAN’ operasyonu kapsamında; JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist silahları [(1) adet M-16 P.Tf., (2) Kalaşnikof P.Tf.)] ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."