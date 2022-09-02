Süleyman Soylu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Şırnak'ta JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, çeşitli harekat bölgelerindeki mücadelelerini kararlılıkla sürdürüyor.

Her geçen gün operasyon bölgelerinden başarılı haberler duyurulurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir yenisini daha paylaştı.

Bakan Süleyman Soylu, Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"Teslim olun! Yoksa sarı torba kaçınılmaz"

Soylu, o paylaşımına şu ifadelerle devam etti;

"Uyarıyoruz. Teslim olun, yoksa sarı torba kaçınılmaz. Eren Abluka-27 operasyonunda Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında, JÖH ve Komandolarımız, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi. Kahramanlarımızın eline sağlık."