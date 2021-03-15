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- Süleyman Soylu annesi Servet Soylu için Yasin Suresi'ni okudu
Süleyman Soylu annesi Servet Soylu için Yasin Suresi'ni okudu
Annesini kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, mezar başında Yasin-i Şerif okuduğu görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 09:34
- Güncelleme : 15.03.2021 - 10:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastanede tedavi altındaki annesi Servet Soylu'nun ölüm haberiyle sarsıldı.
Merhume Soylu dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Süleyman Soylu annesi Servet Soylu için Yasin Suresi'ni okudu VİDEO
ANNESİ İÇİN KUR'AN OKUDU
Cenazede hayli üzgün olduğu gözlenen Bakan Soylu, bugün annesinin kabrini ziyaret etti.
Kabir ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu. Süleyman Soylu da annesinin ruhu için Yasin-i Şerif okudu.
Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler kullanıcıların beğenisini topladı.