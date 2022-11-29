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Süleyman Soylu, BAE'de temaslarda bulundu

Süleyman Soylu, BAE'de temaslarda bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.