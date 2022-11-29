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    Süleyman Soylu, BAE'de temaslarda bulundu

    İçişleri Bakanı Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.
    • 29.11.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 15:24
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    Süleyman Soylu, BAE'de temaslarda bulundu

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye geldi.

    Bakan Soylu'yu, Abu Dabi Havalimanı'nda Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile diğer yetkililer karşıladı.

    Nahyan ile makamında görüştü

    Soylu ve Al Nahyan, BAE İçişleri Bakanlığı binasında baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

    Heyetler arası görüşmede; Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Büyükelçi Tunçer, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da hazır bulundu.

    Süleyman Soylu, BAE de temaslarda bulundu #1

    Süleyman Soylu, BAE de temaslarda bulundu #2

     


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