Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmesini anlattı İstanbul Sultangazi'de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Hiç endişe etmesinler, onlarla beraberim. Beni ayakta tutan onların sevgisidir" dediğini söyledi.

DHA Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek.. Sayılı günlerin kaldığı seçim için partiler de çalışmalarına hız verdi.. Bu kapsamda AK Parti İstanbul 2. Bölge'de 1. sıradan milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'u adım adım geziyor. Bakan Soylu, Sultangazi ilçesinin Yayla mahallesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı küçük rahatsızlık nedeniyle yoğun programına bir gün ara vermesine değinen Bakan Soylu, miting alanına gelmeden önce telefonda kendisiyle görüştüğünü söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 24 saatini kayıt altına alan ve yakında YouTube kanalında yayınlayacak olan gazeteci Adem Metan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Hiç endişe etmesinler, onlarla beraberim. Beni ayakta tutan onların sevgisi" Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı: Hususen Balatlı kardeşlerime beni selamlarımı ilet, sevgilerimi ilet dedi. Bugün sabah da dünkü hafif rahatsızlığından dolayı kendisini aradım. 'Hiç endişe etmesinler, onlarla beraberim. Beni ayakta tutan onların sevgisidir.' dedi. İlginizi Çekebilir Memlekete sen lazımsın Reis Haberin Detayları