Süleyman Soylu: Dağlarda 85 terörist kaldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’yı enkaz haline getirdiklerini belirterek, “Dağlarda 85 terörist kaldı” dedi.

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Türkiye, terörle amansız mücadelesini sürdürüyor…

Kahramanlar; karada, havada, denizde, teröristlerin olduğu her yerde bugüne kadar oldu, bundan sonra da kuş uçurtmamaya kararlı…

Öyle ki, bir zamanların ağıtların yükseldiği, teröristlerin kendilerine yuva yaptığı yerler, şimdiler de çocuk kahkahaları ile inliyor.

“Dağlarda 85 terörist kaldı”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekili adayı olarak gösterildiği İstanbul’un Şişli ilçesinde konuştu, önemli mesajlar verdi.

PKK’yı enkaz haline getirdiklerini söyleyen Bakan Soylu, “Dağlarda 85 terörist kaldı” dedi.

Soylu, HDP çatısı altına çekilen CHP’yi de es geçmedi.

“PKK’nın enkazını CHP'ye taşıtmaya çalışıyorlar”

“PKK’nın enkazını CHP'ye taşıtmaya çalışıyorlar” diyen Bakan Soylu, “Bu millet, buna izin vermez.” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimin önemini bir kez daha hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Milletin adamı Erdoğan'ı ABD'ye kurban etmediniz"