Süleyman Soylu: Dağlarda 85 terörist kaldı

Türkiye, terörle amansız mücadelesini sürdürüyor…
Kahramanlar; karada, havada, denizde, teröristlerin olduğu her yerde bugüne kadar oldu, bundan sonra da kuş uçurtmamaya kararlı…
Öyle ki, bir zamanların ağıtların yükseldiği, teröristlerin kendilerine yuva yaptığı yerler, şimdiler de çocuk kahkahaları ile inliyor.
“Dağlarda 85 terörist kaldı”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekili adayı olarak gösterildiği İstanbul’un Şişli ilçesinde konuştu, önemli mesajlar verdi.
PKK’yı enkaz haline getirdiklerini söyleyen Bakan Soylu, “Dağlarda 85 terörist kaldı” dedi.
Soylu, HDP çatısı altına çekilen CHP’yi de es geçmedi.
“PKK’nın enkazını CHP'ye taşıtmaya çalışıyorlar”
“PKK’nın enkazını CHP'ye taşıtmaya çalışıyorlar” diyen Bakan Soylu, “Bu millet, buna izin vermez.” ifadelerini kullandı.
14 Mayıs’ta yapılacak seçimin önemini bir kez daha hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:
"Milletin adamı Erdoğan'ı ABD'ye kurban etmediniz"
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkede sadece; yolları, köprüleri, şehir hastanelerini, Çanakkale Köprüsü'nü, Marmaray'ı yapmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin kuzularını, Dicle'nin, Fırat'ın kuzularını, çakallara kaptırmadı. Sizler, her zaman olduğu gibi 15 Temmuz'da da güçlü bir duruş sergilediniz, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Amerika'nın isteklerine kurban etmediniz. Allah'ın izni ve aziz milletimizin desteğiyle 14 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçecek Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte yürüyeceğiz...