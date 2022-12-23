Süleyman Soylu: Deveciler Organize Suç Örgütü çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde “Deveciler” ismiyle bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt elebaşı Cumali İncesoy, KKTC'de yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde “Deveciler” ismiyle bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşı Cumali İncesoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yakalandı.

Güvenlik güçlerinin organize suç örgütlerine yönelik baskınlarını sürdürüyor.

Son olarak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Deveciler' olarak bilinen organize silahlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Eş zamanlı operasyon

Adana merkezli yapılan operasyon, 4 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı olarak düzenlendi.

Liderliğini Cumali İncesoy'un yaptığı çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda; 4 ayrı eylemde 5 kişiyi 'tasarlayarak öldürme', 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma' gibi suçlara karıştığı 46 kişi tespit edildi.

40 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Adana'da 44, İstanbul'da 1, Nevşehir'de 3, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 olmak üzere toplam 49 adrese şafak operasyonu düzenlendi.

Örgüt elebaşı Cumali İncesoy ve 2 örgüt üyesi KKTC'de olmak üzere toplam 40 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilenler

Operasyonlarda ayrıca; 2 kaleşnikof, 3 Uzi otomatik tabanca, 33 tabanca, 7 av tüfeği,3.86 gram esrar, 1 adet sahte kimlik ve JAMMER cihazı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

"Deveciler Organize Suç Örgütü çökertildi"

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi.

Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi:

"Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzün uzun süreli takibi sonucu; Adana, İstanbul, Nevşehir ve KKTC'de toplam 49 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, Deveciler Organize Suç Örgütü çökertildi. Örgüt lideri, 2 örgüt üyesi ve 40 şüpheli yakalandı. Kahraman Polislerimize tebrikler."