Süleyman Soylu duyurdu: Şehit Mehmet Gündüz’ün kanı yerde kalmadı Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu’nda PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. PKK’lının, jandarma Mehmet Gündüz’ü şehit eden terörist olduğu belirlendi.

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Mehmetçik, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki Bagok Dağı’nda “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu”na çıktı.

Kahramanlara karşı koymak isteyen bir grup terörist, ateş açtı.

Çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz şehit düştü.

Şehidin kanı yerde kalmadı

28 Nisan’daki çatışmanın üzerinden 3 gün geçmişti ki; Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aynı bölgede bu kez “Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu”na başladı.

Bu operasyonda da PKK/KCK terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

O hainin, Mehmet Gündüz’ü şehit eden terörist olduğu belirlendi.

"Söz verdik, bu ülkenin dağlarında terörü bitirmeye"

Şehidin kanının yerde kalmadığı haberini de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.

Bakan Soylu, bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: