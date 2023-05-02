Süleyman Soylu duyurdu: Şehit Mehmet Gündüz’ün kanı yerde kalmadı

Mehmetçik, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki Bagok Dağı’nda “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu”na çıktı.
Kahramanlara karşı koymak isteyen bir grup terörist, ateş açtı.
Çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz şehit düştü.
Şehidin kanı yerde kalmadı
28 Nisan’daki çatışmanın üzerinden 3 gün geçmişti ki; Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aynı bölgede bu kez “Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu”na başladı.
Bu operasyonda da PKK/KCK terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
O hainin, Mehmet Gündüz’ü şehit eden terörist olduğu belirlendi.
"Söz verdik, bu ülkenin dağlarında terörü bitirmeye"
Şehidin kanının yerde kalmadığı haberini de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.
Bakan Soylu, bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:
Söz verdik, bu ülkenin dağlarında terörü bitirmeye… Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin Bagok Dağı’nda başlatılan Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu’nda PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin 28 Nisan 2023 tarihinde yaşanan çatışmada kahraman jandarmamız Mehmet Gündüz’ü şehit eden terörist olduğu belirlendi.