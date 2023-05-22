Süleyman Soylu, 'İlle de Roman Olsun' şarkısını söyledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışması için gittiği Beyoğlu'nda otobüsle seyir halindeyken mikrofonu eline aldı, "İlle de Roman Olsun" şarkısını söyledi. Bakan Soylu’yu duyanlar önce şaşırdı, ardından da alkışlarla destek verdi.

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Türkiye geçtiğimiz hafta tarihi bir seçimi geride bıraktı…

Artık ikinci tur için sayılı günler kaldı.

YSK’nın da resmi sonuçlarına göre ilk turu Cumhur İttifakı önde bitirdi.

İstanbul'u karış karış geziyor

Böylelikle partilerin Meclis’te yer alacak milletvekili sayısı da belli oldu.

O isimlerden biri olan İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Megakent'i karış karış gezdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı çalışmaları anlattı.

Kendi bakanlığı döneminde terörle mücadelede etkin rol oynandığından da bahseden Bakan Soylu, gittiği her yerde takdir ve teveccüh gördü.

“İlle de Roman Olsun"

Seçim çalışmalarına Beyoğlu’nda devam eden Soylu, otobüse atladı, sokağın nabzını yokladı.

Önde giden Togg'un peşinden seçim otobüsü ile dolaşan Soylu, mikrofonu eline ve “İlle de Roman Olsun" şarkısını söyledi.

"Ses kesik ancak bu kadar"

Bakan Soylu’yu duyanlar önce şaşırdı, ardından alkışlarla destek verdi.

Seyir halindeyken sesi biraz kısık çıkan Bakan Soylu, “Kusura bakmayın, ses kesik ancak bu kadar.” dedi.