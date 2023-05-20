Süleyman Soylu İstanbul'da İçişleri Bakanlığına bağlı personellerle görüştü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 112, Sivil Toplumla İlişkiler, Göç Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü personelleriyle bir araya geldi.

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Türkiye afetlerle mücadele eden bir ülke...

Yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yasa sebep olurken devlet millet el ele yürütülen süreçte afetin yaraları sarılmaya başlandı.

Yapılan çalışmalar devam ederken bir yandan da seçim hazırlıkları yaşandı.

Bu kapsamda 28'inci Dönem Milletvekilileri belirlenirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2'inci bölge milletvekili oldu.

Personellerle bir araya geldi

Bakan Soylu seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Son ziyaretini 112, Sivil Toplumla İlişkiler, Göç Müdürlüğü ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü persolleriyle bir araya gelen Soylu, birlikte yapılan çalışmalara değiniyor.

Soylu, 7 yılda yapılan çalışmaları şu şekilde anlattı:

Şu an da kendi yerli biyometrik verilerimiz sayılaştıran şu anda hasarlı verileleri de çok daha iyi okuyan dünyaca kabul gören veri sistemimiz var.

Bu sistemde Türkiye'nin yurt dışına para vermesini engelleyerek kazanım sağlanıyor.

İşin başından beri bakanlığımızın alt yapısını geliştirmek için uğraştık. Hatırlarsınız zor dönemlerden geçtik.

Pandemi de zor dönemdi dünya ne yapacağını bilmiyordu. 122 bu konuda büyük çaba sarf etti.

E-Başvuru ilk defa bu dönemde kuruldu. Dünya'nın hiçbir yerinde böyle bir yardımsever personel görülemiştir.

Üç yerden vatandaşlarımızı mağdur etmemek için pasaport bastık.