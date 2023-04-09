Süleyman Soylu, İstanbul'dan milletvekili adayı gösterildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AK Parti'den İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için gözler milletvekili aday listelerinin açıklanmasına çevrildi.

Siyasi partiler de bu kapsamda çalışmalarını tamamladı ve başvurularını Yüksek Seçim Kurulu'na yaptı.

Başvuruların yapılmasıyla birlikte özellikle AK Parti'de bakanların hangi bölgelerden aday gösterileceği merak konusuydu.

Bu isimlerin başında da Süleyman Soylu geliyordu.

Depremin olduğu ilk andan bu yana gece-gündüz demeden çalıştı

Depremin başından bu yana sahada olan Bakan Soylu, gece gündüz demeden depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştı.

Öyle ki zaman zaman kendisine yönelik eleştirilere bile bölgedeki çalışmaları nedeniyle cevap veremeyen Soylu, deprem bölgesinin ayağa kaldırılması için elini taşın altına sokmaktan çekinmeyen isimlerin başında geldi.

Terörle mücadelede elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi

Depremle birlikte siyaseti bir kenara bırakarak vatandaşlarının yaralarını saran İçişleri Bakanı Soylu, özellikle terörle mücadele konusunda elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor.

Sınırlarda güvenlik güçlerimizin en büyük destekçisi oldu

Uyuşturucu, kaçakçılık ve insan kaçakçılığı konusunda da başarılı operasyonların altında imzası olan Süleyman Soylu, yeri geldiğinde kimi zaman Hakkari'de kimi zaman Van'da, İran sınırında güvenlik güçlerimize moral verdi.

Ancak Soylu'nun adından söz ettirmesi bunlarla da sınırlı değil.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde sokaktaydı

Süleyman Soylu, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminde de sokağa inen tek bakan oldu.

Fetullahçı teröristlere karşı dimdik duran Soylu, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda da büyük başarılar elde etti.

Şimdi İstanbul için çalışacak: 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi

Afet dönemlerinde de sahada aktif olarak çalışan kabine üyelerinden biri olduğunu ortaya koyan Soylu, şimdi de açıklanan yeni milletvekili aday listesinde AK Parti'den İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.